Суд на 2 месяца арестовал бывшего спасателя, пытавшегося зарезать знакомую на пляже под Туапсе
Происшествия
28.08.2023 15:33
Инцидент произошел 25 августа на пляже санатория в поселке Сосновом под Туапсе.
Меру пресечения для обвиняемого по уголовному делу о покушении на убийство 27 августа избрал Туапсинский районный суд, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» руководитель объединенной пресс-службы судов Краснодарского края Мария Пирогова.
По информации из соцсетей, обвиняемый раньше работал спасателем на пляже санатория.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», мужчина из ревности 15 раз ударил ножом знакомую в Туапсинском районе.
Местного жителя остановили очевидцы, а пострадавшей оказали своевременную медпомощь. Злоумышленник попытался скрыться, но его задержали и передали правоохранителям.