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Суд на 2 месяца арестовал бывшего спасателя, пытавшегося зарезать знакомую на пляже под Туапсе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sud-na-2-mesyatsa-arestoval-byvshego-spasatelya-pytavshegosya-zarezat-znakomuyu-na-plyazhe-pod-tuapse
Суд на 2 месяца арестовал бывшего спасателя, пытавшегося зарезать знакомую на пляже под Туапсе
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Инцидент произошел 25 августа на пляже санатория в поселке Сосновом под Туапсе.

Меру пресечения для обвиняемого по уголовному делу о покушении на убийство 27 августа избрал Туапсинский районный суд, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» руководитель объединенной пресс-службы судов Краснодарского края Мария Пирогова.

По информации из соцсетей, обвиняемый раньше работал спасателем на пляже санатория.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мужчина из ревности 15 раз ударил ножом знакомую в Туапсинском районе.

Местного жителя остановили очевидцы, а пострадавшей оказали своевременную медпомощь. Злоумышленник попытался скрыться, но его задержали и передали правоохранителям.

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