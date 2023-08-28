Суд на 2 месяца арестовал бывшего спасателя, пытавшегося зарезать знакомую на пляже под Туапсе

Инцидент произошел 25 августа на пляже санатория в поселке Сосновом под Туапсе.

Меру пресечения для обвиняемого по уголовному делу о покушении на убийство 27 августа избрал Туапсинский районный суд, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» руководитель объединенной пресс-службы судов Краснодарского края Мария Пирогова.

По информации из соцсетей, обвиняемый раньше работал спасателем на пляже санатория.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мужчина из ревности 15 раз ударил ножом знакомую в Туапсинском районе.

Местного жителя остановили очевидцы, а пострадавшей оказали своевременную медпомощь. Злоумышленник попытался скрыться, но его задержали и передали правоохранителям.