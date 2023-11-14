В Туапсе будут судить мужчину, который 15 раз ударил ножом экс-девушку на пляже

В Туапсе следователи завершили расследование уголовного дела о покушении на убийство жительницы Ямало-Ненецкого автономного округа в отношении 25-летнего местного жителя.

По версии следствия, мужчина состоял на учете в психиатрической больнице. В 2022 году он познакомился с 35-летней женщиной, приехавшей из Ямало-Ненецкого автономного округа на отдых в Туапсинский район. У пары начались любовные отношения. После того, как женщина уехала домой, молодые люди поддерживали общение и договаривались о встрече.

В августе 2023 года женщина вместе с дочерями приехала к бабушке в село Небуг. Между женщиной и парнем произошел семейный конфликт. В переписке он высказал мысли о ее убийстве, которые пострадавшая не восприняла всерьез. Однако 25 августа он напал с ножом на женщину в тот момент, когда она загорала на пляже. Пострадавшая получила 15 ударов ножом. Убить пострадавшую злоумышленник не успел, так как его остановили очевидцы. Пострадавшей успели оказать медпомощь.

Расследование уголовного дело завершено. Подозреваемый находится под стражей.

Материалы передали в Туапсинский районный суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мужчина из ревности 15 раз ударил ножом знакомую в Туапсинском районе. Местного жителя остановили очевидцы, а пострадавшей оказали своевременную медпомощь. После того, как шокирующие кадры нападения появились в соцсетях, очевидцы рассказали подробности жестокого нападения на женщину на пляже. Злоумышленника задержали, суд арестовал его на время следствия.