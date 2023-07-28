В центре Таганрога прогремел мощный взрыв, пострадали 15 человек

Сильный взрыв произошел днем 28 июля в районе Банковской площади возле кафе.

«Взорвалась предположительно ракета. На месте работают спасатели. Погибших нет», — написал в Telegram губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Глава региона отметил, что в результате происшествия несколько человек получили легкие ранения от разбившихся стекол. Информацию о нанесенном ущербе уточняют специалисты.

Голубев добавил, что за медицинской помощью уже обратились 15 человек. У всех легкие травмы. С ними работают медики.

«На место происшествия в Таганроге выехали следователи и криминалисты регионального следственного управления СК России», — сообщает пресс-служба ведомства.

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