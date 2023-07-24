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Из-за обнаруженных следов взрывчатки иностранному судну не разрешили пройти под Крымским мостом

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-obnaruzhennyh-sledov-vzryvchatki-inostrannomu-sudnu-ne-razreshili-projti-pod-krymskim-mostom
Из-за обнаруженных следов взрывчатки иностранному судну не разрешили пройти под Крымским мостом
Из-за обнаруженных следов взрывчатки иностранному судну не разрешили пройти под Крымским мостом

Следы взрывчатки обнаружила ФСБ на борту сухогруза, следовавшего из Турции в Россию через Керченский пролив.

«22 июля в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерна, были обнаружены следы взрывчатых веществ динитротолуола и тетрила», сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Специалисты также нашли признаки стороннего вмешательства в конструктивные части судна.

Суда, направляющиеся в Азовское море через Керченский пролив, проверяют в целях безопасности. В мае указанный сухогруз стоял в украинском порту Килия. В июле он прибыл в Турцию — там в порту Тузла полностью сменилась судовая команда, которая состояла из 12 граждан Украины, а само судно поменяло название.

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