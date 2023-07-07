ФСБ задержала агента украинской разведки, подорвавшего ж/д пути в Крыму

Подрыв железнодорожных путей произошел 23 февраля в Бахчисарайском районе Крыма. О задержании в Симферополе подозреваемого в диверсии 7 июля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным оперативников, 25-летний житель Симферополя после начала СВО в феврале 2022 выехал в Одессу. Там его завербовали сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины. Россиянин прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, затем его направили в Крым.

«По заданию украинских кураторов 23 февраля он осуществил подрыв железнодорожного полотна на перегоне Чистенькое — Почтовое в Бахчисарайском районе с использованием самодельного взрывного устройства, переданного ему через тайник. В результате повреждения ж/д полотна в селе Почтовом было остановлено движение электричек и поездов», — говорится в сообщении ведомства.

Возбудили уголовное дело о диверсии. Злоумышленника поместили под стражу. Он дал признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины и совершении диверсии. Также установили, что подозреваемый связан с разоблаченной в мае этого агентурной сетью ГУР МО, готовившей покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента Крыма Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко.

Тайник, из которого подрывник забрал взрывчатку, заложил задержанный в мае участник законспирированной агентурной группы ГУР МО Виктор Подвальный. Взрывчатка, которую использовал подрывник, произведена в Великобритании.

Также злоумышленник сообщил о том, что готовил диверсию с конца 2022 года. Он вел разведку из лесополосы, там же собирал взрывное устройство, которое состояло из взрывчатки, пауэрбанка и двух детонаторов. По словам задержанного, первую попытку взорвать железную дорогу он предпринял в конце января, но она закончилась осечкой.

«В конце февраля 2023 года я уже сюда прибыл в третий раз, где и произвел подрыв ж/д полотна». Они (элементы взрывного устройства) были принесены сюда на железнодорожные пути, установлены на магниты с внешней стороны рельса, под один из зарядов был помещен пауэрбанк», — рассказал задержанный диверсант.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства противоправной деятельности мужчины и его причастность к другим преступлениям на территории России, сообщает ТАСС.

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