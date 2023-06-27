Диверсия в Крыму: повреждены железнодорожные пути в Кировском районе

По сообщениям местных жителей, диверсия произошла на перегоне Владиславовка — Петрово утром 27 июня.

Сообщается, что часть поездов «Таврия» будет задержана. Это два поезда дальнего следования: № 028А «Москва−Санкт−Петербург» и № 180С «Евпатория−Санкт−Петербург», а также два пригородных, сообщили в республиканском Минтрансе. Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что никто не пострадал.

«В Кировском районе повреждены железнодорожные пути. Пострадавших нет, на месте работают профильные службы. Ремонтные работы ориентировочно займут от 4 до 8 часов», — написал Аксенов в Telegram.

Аксенов призвал жителей Крыма сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

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