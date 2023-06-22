Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

ВСУ нанесли удар по мосту на границе между Крымом и Херсонской областью

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vsu-nanesli-udar-po-mostu-na-granitse-mezhdu-krymom-i-hersonskoj-oblastyu
ВСУ нанесли удар по мосту на границе между Крымом и Херсонской областью
Фото t.me/SALDO_VGA

Глава Крыма Сергей Аксенов утром 22 июня распространил заявление о том, что ночью противник нанес удар по стратегическому Чонгарскому мосту.

«Сейчас специалисты-взрывотехники оценивают тип использованного боеприпаса. Профильные службы приступили к обследованию дорожного покрытия. О возможности автомобильного движения будет сообщено в ближайший час. Пострадавших нет», — написал Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

На сегодняшний день крымский полуостров с Херсонской областью РФ соединяют три пропускных пункта: два — в районе города Армянска и еще один — в районе Джанкоя.

«Перебои в работе одного из пунктов пропуска не могут значительно нарушить транспортную логистику сухопутного транспортного коридора. В данный момент идет обследование конструкций Чонгарского моста, просим рассмотреть для поездок в Запорожскую и Херсонскую области пункт пропуска через Армянск», — дополнил слова Аксенова его советник Олег Крючков в своем Telegram-канале.

В свою очередь врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал фотографии повреждений после ночного обстрела моста.

«Преступный киевский режим совершил варварский обстрел гражданских объектов — мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара. Судя по всему, для удара по мосту использовались британские ракеты Storm Shadow. Автомобильное сообщение между Херсонской областью и Республикой Крым продолжает действовать — движение автомобильного транспорта будет продолжено по запасному маршруту», — сообщил Владимир Сальдо в Telegram.

Читайте также: три беспилотника сбиты в Москве и Московской области.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 22 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 22 июня
Рак крови: что такое лейкоз, симптомы, прогнозы и лечение
Рак крови: что такое лейкоз, симптомы, прогнозы и лечение
5 способов избавиться от мух в квартире или доме
5 способов избавиться от мух в квартире или доме
Опасная четверка: врач рассказал, какие продукты приближают старость и смерть
Опасная четверка: врач рассказал, какие продукты приближают старость и смерть
Какие мероприятия запланированы в Краснодарском крае в День памяти и скорби
Какие мероприятия запланированы в Краснодарском крае в День памяти и скорби
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях