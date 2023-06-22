ВСУ нанесли удар по мосту на границе между Крымом и Херсонской областью

Глава Крыма Сергей Аксенов утром 22 июня распространил заявление о том, что ночью противник нанес удар по стратегическому Чонгарскому мосту.

«Сейчас специалисты-взрывотехники оценивают тип использованного боеприпаса. Профильные службы приступили к обследованию дорожного покрытия. О возможности автомобильного движения будет сообщено в ближайший час. Пострадавших нет», — написал Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

На сегодняшний день крымский полуостров с Херсонской областью РФ соединяют три пропускных пункта: два — в районе города Армянска и еще один — в районе Джанкоя.

«Перебои в работе одного из пунктов пропуска не могут значительно нарушить транспортную логистику сухопутного транспортного коридора. В данный момент идет обследование конструкций Чонгарского моста, просим рассмотреть для поездок в Запорожскую и Херсонскую области пункт пропуска через Армянск», — дополнил слова Аксенова его советник Олег Крючков в своем Telegram-канале.

В свою очередь врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал фотографии повреждений после ночного обстрела моста.

«Преступный киевский режим совершил варварский обстрел гражданских объектов — мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара. Судя по всему, для удара по мосту использовались британские ракеты Storm Shadow. Автомобильное сообщение между Херсонской областью и Республикой Крым продолжает действовать — движение автомобильного транспорта будет продолжено по запасному маршруту», — сообщил Владимир Сальдо в Telegram.

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