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Три беспилотника сбиты в Москве и Московской области

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tri-bespilotnika-sbity-v-moskve-i-moskovskoj-oblasti
Три беспилотника сбиты в Москве и Московской области
Фото t.me/mod_russia

Три беспилотных летательных аппарата утром 21 июня сбили в Новой Москве и Наро-Фоминском районе Подмосковья.

По данным источника в правоохранительных органах, средства радиоэлектронной борьбы сбили три беспилотника в поле около деревни Лукино, а также в районе дислокации Таманской дивизии в Московской области.

Отмечается, что БПЛА упали, не повредив какие-либо объекты. Обломки направят на экспертизу.

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. На месте происшествия сейчас работают правоохранительные органы, сообщает ТАСС.

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