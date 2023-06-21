Три беспилотника сбиты в Москве и Московской области

Три беспилотных летательных аппарата утром 21 июня сбили в Новой Москве и Наро-Фоминском районе Подмосковья.

По данным источника в правоохранительных органах, средства радиоэлектронной борьбы сбили три беспилотника в поле около деревни Лукино, а также в районе дислокации Таманской дивизии в Московской области.

Отмечается, что БПЛА упали, не повредив какие-либо объекты. Обломки направят на экспертизу.

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. На месте происшествия сейчас работают правоохранительные органы, сообщает ТАСС.

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