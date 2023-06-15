Отойти подальше от окон: военный эксперт дал совет, как действовать в случае атаки беспилотника

По словам экспертов, при атаке беспилотника лучше спуститься в подвал. Если это невозможно, то следует укрыться под деревьями.

«Можно укрыться в здании. Это может быть, например, торговый центр, но не верхние этажи, а первые. Необходимо отойти подальше от окон. Если мы видим беспилотник, даже если он по каким-то причинам приземлился, к нему нельзя подходить и тем более брать его в руки, потому что взрывчатка в нем может сдетонировать», — рассказал военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов.

Эксперт добавил, что о найденном или замеченном беспилотнике нужно обязательно сообщить в МЧС. По словам Кнутова, ВСУ для атаки на населенные пункты и по гражданскому населению обычно используют БПЛА самолетного типа, а не дроны квадрокоптерного типа. Это связано с тем, что у беспилотников самолетного типа выше дельность полета.

Также военный эксперт сообщил о том, что атаки беспилотников в отношении российских регионов преследуют одну цель — посеять панику.

«Российские военные уже отладили системы борьбы с такими атаками: станции радиоэлектронной борьбы, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», ЗРК «Тор-2» способны эффективно поражать БПЛА», — цитирует эксперта Радио Sputnik.

Читайте также: в Крыму за ночь сбили и заглушили 9 беспилотников.