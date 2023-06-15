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В Крыму за ночь сбили и заглушили 9 беспилотников

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymu-za-noch-sbity-ili-zaglusheny-9-bespilotnikov
В Крыму за ночь сбили и заглушили 9 беспилотников
Фото portsinfo.ru

Об этом утром 15 июня в своих соцсетях сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.

По его словам, ночью и утром над Крымом зафиксировано 9 беспилотников — 6 аппаратов сбили силы ПВО, 3 — заглушили и посадили средства РЭБ.

«Один беспилотник сдетонировал в Красногвардейском районе, село Докучаево. Жертв нет, в ряде домов выбиты стекла. Все службы выехали на место», — написал глава Крыма в своем Telegram-канале.

Читайте также: внимание, фейк: в чатах и соцсетях распространяется видео с беспилотником, якобы снятое на Кубани.

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