Внимание, фейк: в чатах и соцсетях распространяется видео с беспилотником, якобы снятое на Кубани

В чатах садовых товариществ Краснодарского края 9 июня местные жители начали рассылать видео с моментом уничтожения беспилотника.

В сообщениях писали, что якобы этот беспилотник уничтожили в Ейском районе. Потом появилась информация, что БПЛА сбили в районе Горячего Ключа. Такие же сообщения появлялись в чатах Крымского района.

На самом деле беспилотник сбили в Крыму: это видео публиковали в крымских пабликах еще два дня назад. Кроме того, на кадрах видно палатку с фруктами, на которой изображен герб Крыма.

«ЕДДС районов и чрезвычайные службы подтверждают отсутствие каких-либо сообщений и информации, связанной с падением или фактами сбитых беспилотных летательных аппаратов», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Убедительная просьба: увидев подобные ролики, не поддавайтесь панике. Читайте только официальные источники!

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