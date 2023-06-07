Внимание, фейк: в районе аэропорта Сочи замечен неизвестный беспилотник

По данным краевого оперштаба, в соцсетях распространяется информация о том, в экстренные службы города-курорта вечером 6 июня поступило сообщение о неизвестном беспилотнике в районе международного аэропорта Сочи.

«Эта информация — фейк. В единую дежурную диспетчерскую службу Сочи, в правоохранительные органы и экстренные службы не поступало никаких сообщений о замеченном в районе аэропорта курорта беспилотнике. Эту информацию также опровергли службы аэропорта», — говорится в сообщении оперативного штаба Краснодарского края в Telegram.

Также в оперштабе напомнили, что в Краснодарском крае запрещено поднимать в воздух беспилотники.

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