Оперштаб: на радиостанции Краснодарского края совершена очередная хакерская атака

По данным краевого оперативного штаба, в эфире радиостанций в Сочи, Джубге, Темрюке и нескольких районов Краснодарского края прозвучало фейковое сообщение.

«Поддельный сигнал оперативно прервали. Сейчас вещание радиостанций восстановлено в обычном режиме. Цель провокаций — запугивание жителей», — говорится в сообщении оперативного штаба Краснодарского края в Telegram.

В оперштабе напомнили, что достоверную информацию о возможных угрозах могут сообщать только официальные ведомства, госорганы власти. Также в оперштабе сообщили о том, что хакерские атаки на радиокомпании происходят в других регионах России.

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