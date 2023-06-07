Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Оперштаб: на радиостанции Краснодарского края совершена очередная хакерская атака

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/opershtab-na-radiostantsii-krasnodarskogo-kraya-sovershena-ocherednaya-hakerskaya-ataka
Оперштаб: на радиостанции Краснодарского края совершена очередная хакерская атака
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По данным краевого оперативного штаба, в эфире радиостанций в Сочи, Джубге, Темрюке и нескольких районов Краснодарского края прозвучало фейковое сообщение.

«Поддельный сигнал оперативно прервали. Сейчас вещание радиостанций восстановлено в обычном режиме. Цель провокаций — запугивание жителей», — говорится в сообщении оперативного штаба Краснодарского края в Telegram.

В оперштабе напомнили, что достоверную информацию о возможных угрозах могут сообщать только официальные ведомства, госорганы власти. Также в оперштабе сообщили о том, что хакерские атаки на радиокомпании происходят в других регионах России.

Читайте также: из-за взлома в эфире радиостанций Краснодарского края снова прозвучал фейк об угрозе воздушных ударов.

Статьи
Помоги организму: как почистить почки
Помоги организму: как почистить почки
Финики: польза и вред для организма
Финики: польза и вред для организма
«Экологический» не всегда означает «чистый»: почему Greenpeace признан в России нежелательной организацией?
«Экологический» не всегда означает «чистый»: почему Greenpeace признан в России нежелательной организацией?
Петров пост в 2023 году: когда начинается, что можно есть и нельзя делать
Петров пост в 2023 году: когда начинается, что можно есть и нельзя делать
Что говорят звезды: знак зодиака Дева
Что говорят звезды: знак зодиака Дева
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях