Хакеры снова запустили на радиостанциях Краснодарского края фейк об угрозе воздушных ударов

Фейковые сообщения о воздушных ударах в эфире радиостанций прозвучали 9 марта с 13:30 до 16:00 в Новороссийске, Анапе, Армавире, Геленджике и Курганинске.

«Поддельный сигнал был оперативно прерван. В настоящий момент вещание радиостанций восстановлено в обычном режиме», — сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Хакерские атаки на радиостанции 9 марта зафиксировали и в других регионах РФ. Их совершают для запугивания населения страны.

Злоумышленники уже проводили аналогичные хакерские атаки на радиостанции Краснодарского края 22 и 28 февраля.

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