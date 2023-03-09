Хакеры снова запустили на радиостанциях Краснодарского края фейк об угрозе воздушных ударов
Общество
09.03.2023 18:08
Фейковые сообщения о воздушных ударах в эфире радиостанций прозвучали 9 марта с 13:30 до 16:00 в Новороссийске, Анапе, Армавире, Геленджике и Курганинске.
«Поддельный сигнал был оперативно прерван. В настоящий момент вещание радиостанций восстановлено в обычном режиме», — сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
Хакерские атаки на радиостанции 9 марта зафиксировали и в других регионах РФ. Их совершают для запугивания населения страны.
Злоумышленники уже проводили аналогичные хакерские атаки на радиостанции Краснодарского края 22 и 28 февраля.
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