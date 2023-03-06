Власти Краснодарского края опровергли фейковую информацию из соцсетей об угрозе ракетного авиаудара

По данным краевого оперштаба, 6 марта жителям нескольких городов Краснодарского края в соцсетях и мессенджерах поступали сообщения о якобы угрозе ракетного авиаудара.

Информация об угрозе ракетного удара является фейком. Ранее подобную недостоверную информацию распространяли в эфирах радиостанций, подвергшихся хакерской атаке. Аналогичные фейки рассылают и в приграничных регионах страны.

Жителям Кубани рекомендуют проверять достоверность подобной информации на официальных ресурсах органов власти, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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