Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Власти Краснодарского края опровергли фейковую информацию из соцсетей об угрозе ракетного авиаудара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vlasti-krasnodarskogo-kraya-oprovergli-fejkovuyu-informatsiyu-iz-sotssetej-ob-ugroze-raketnogo-aviaudara
Власти Краснодарского края опровергли фейковую информацию из соцсетей об угрозе ракетного авиаудара
Фото unsplash.com

По данным краевого оперштаба, 6 марта жителям нескольких городов Краснодарского края в соцсетях и мессенджерах поступали сообщения о якобы угрозе ракетного авиаудара.

Информация об угрозе ракетного удара является фейком. Ранее подобную недостоверную информацию распространяли в эфирах радиостанций, подвергшихся хакерской атаке. Аналогичные фейки рассылают и в приграничных регионах страны.

Жителям Кубани рекомендуют проверять достоверность подобной информации на официальных ресурсах органов власти, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: глава Ейского района опроверг фейковые публикации об эвакуации, появившиеся в соцсетях.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Шесть человек пострадали при столкновении двух легковушек в Краснодарском крае
Шесть человек пострадали при столкновении двух легковушек в Краснодарском крае
Уникальные эндопротезы и импланты из углеродных волокон разработали ученые в Анапе
Уникальные эндопротезы и импланты из углеродных волокон разработали ученые в Анапе
Из-за крупной энергоаварии без света остались почти 70 тыс. жителей Краснодарского края
Из-за крупной энергоаварии без света остались почти 70 тыс. жителей Краснодарского края
Задрожали стекла: громкий хлопок насторожил жителей нескольких районов Краснодара
Задрожали стекла: громкий хлопок насторожил жителей нескольких районов Краснодара
ФК «Краснодар» сыграл вничью с московским «Торпедо» в матче 18-го тура РПЛ
ФК «Краснодар» сыграл вничью с московским «Торпедо» в матче 18-го тура РПЛ
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. По просьбам жителей: художник создал с помощью нейросети новый образ Краснодара
  2. Жену гендиректора стройкомпании арестовали по делу о хищении квартир в ЖК «Кларисса» в Краснодаре
  3. Подростки второй день подряд массово собрались на улице в Новороссийске
  4. Новый аэропорт в 150 км от Сочи Абхазия планирует строить за российские деньги
  5. Группа компаний «Абрау-Дюрсо» продала шампанский дом Chateau d’Avize во Франции
  6. Пенсионер погиб из-за непотушенной сигареты во время пожара в многоэтажке на улице Аверкиева в Краснодаре
Прямой эфир
Мы в соцсетях