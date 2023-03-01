Глава Ейского района опроверг фейковые публикации об эвакуации, появившиеся в соцсетях
Общество
01.03.2023 12:12
В соцсетях начала появляться информация о том, что власти Ейского района 1 марта готовят автобусы для эвакуации жителей.
По словам главы Ейского района Романа Бублика, эти информационные вбросы являются фейковыми.
«Уважаемые жители и гости Ейского района, как вы понимаете, информационная атака продолжается. Очередной фейк присылают во все чаты наших пабликов и пересылают по What’s app. Не ведитесь на провокации. Все, что происходит в нашем районе, мною контролируется. Обо всем происходящем сообщаю», — написал Роман Бублик в своем Telegram-канале.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава Ейского района Роман Бублик 28 февраля прокомментировал сообщения о взрывах в районе военного аэродрома. Глава муниципалитета напомнил, что в районе ейского аэродрома проводятся военные учения, о которых сообщалось еще в начале февраля.
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