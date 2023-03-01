Глава Ейского района опроверг фейковые публикации об эвакуации, появившиеся в соцсетях

В соцсетях начала появляться информация о том, что власти Ейского района 1 марта готовят автобусы для эвакуации жителей.

По словам главы Ейского района Романа Бублика, эти информационные вбросы являются фейковыми.

«Уважаемые жители и гости Ейского района, как вы понимаете, информационная атака продолжается. Очередной фейк присылают во все чаты наших пабликов и пересылают по What’s app. Не ведитесь на провокации. Все, что происходит в нашем районе, мною контролируется. Обо всем происходящем сообщаю», — написал Роман Бублик в своем Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава Ейского района Роман Бублик 28 февраля прокомментировал сообщения о взрывах в районе военного аэродрома. Глава муниципалитета напомнил, что в районе ейского аэродрома проводятся военные учения, о которых сообщалось еще в начале февраля.