Минобороны РФ: над Таганрогом силы ПВО сбили украинскую ракету С-200

Это произошло днем 28 июля. В центре города прогремел мощный взрыв, в результате которого пострадали 15 человек.

Происшествие прокомментировали в Министерстве обороны РФ. В ведомстве отметили, что на Таганрог упали обломки сбитой ракеты, запущенной ВСУ.

«Киевским режимом совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог Ростовской области», — говорится в сообщении Минобороны.

Российские силы ПВО обнаружили украинскую ракету и перехватили ее в воздухе. В результате теракта, совершенного киевским режимом, есть пострадавшие среди мирных жителей. Несколько зданий получили повреждения.

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