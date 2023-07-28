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Минобороны РФ: над Таганрогом силы ПВО сбили украинскую ракету С-200

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/minoborony-rf-nad-taganrogom-sily-pvo-sbili-ukrainskuyu-raketu-s-200
Минобороны РФ: над Таганрогом силы ПВО сбили украинскую ракету С-200
Фото пресс-службы правительства Ростовской области

Это произошло днем 28 июля. В центре города прогремел мощный взрыв, в результате которого пострадали 15 человек.

Происшествие прокомментировали в Министерстве обороны РФ. В ведомстве отметили, что на Таганрог упали обломки сбитой ракеты, запущенной ВСУ.

«Киевским режимом совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог Ростовской области», — говорится в сообщении Минобороны.

Российские силы ПВО обнаружили украинскую ракету и перехватили ее в воздухе. В результате теракта, совершенного киевским режимом, есть пострадавшие среди мирных жителей. Несколько зданий получили повреждения.

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