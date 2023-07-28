Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

После мощного взрыва в Таганроге госпитализировали 9 человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/posle-moshhnogo-vzryva-v-taganroge-gospitalizirovali-9-chelovek?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
После мощного взрыва в Таганроге госпитализировали 9 человек
Фото правительства Ростовской области

Сильный взрыв произошел днем 28 июля в районе Банковской площади возле кафе.

После происшествия за медицинской помощью обратились 15 человек. С ними работают медики.

«В медучреждения доставлены 9 человек, состояние которых медики оценивают как средней и легкой степени тяжести», — написал в Telegram губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Он отметил, что из-за взрыва разрушило стену Таганрогского художественного музея, а также гаражи, кровлю и хозяйственные постройки. Также выбило рамы в балконах и окнах многоэтажки, расположенной по соседству.

На месте происшествия работают 60 спасателей и 17 единиц техники.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», взрыв в центре Таганрога произошел из-за падения ракеты.

Статьи
Увеличение губ: кому нельзя и возможные последствия
Увеличение губ: кому нельзя и возможные последствия
Пять способов занять детей на взрослом застолье
Пять способов занять детей на взрослом застолье
Незаметная гангрена: хирург рассказал о первых симптомах гибели тканей
Незаметная гангрена: хирург рассказал о первых симптомах гибели тканей
Вишня: чем полезна и сколько можно есть без вреда для здоровья
Вишня: чем полезна и сколько можно есть без вреда для здоровья
Доктор Мясников рассказал, как жить после сердечного приступа
Доктор Мясников рассказал, как жить после сердечного приступа
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях