После мощного взрыва в Таганроге госпитализировали 9 человек
Происшествия
28.07.2023 17:26
Сильный взрыв произошел днем 28 июля в районе Банковской площади возле кафе.
После происшествия за медицинской помощью обратились 15 человек. С ними работают медики.
«В медучреждения доставлены 9 человек, состояние которых медики оценивают как средней и легкой степени тяжести», — написал в Telegram губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Он отметил, что из-за взрыва разрушило стену Таганрогского художественного музея, а также гаражи, кровлю и хозяйственные постройки. Также выбило рамы в балконах и окнах многоэтажки, расположенной по соседству.
На месте происшествия работают 60 спасателей и 17 единиц техники.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», взрыв в центре Таганрога произошел из-за падения ракеты.