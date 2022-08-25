В соцсетях появилась еще одна видеозапись драки со стрельбой в Лермонтово
Ролик, снятый сверху, опубликовали утром 25 августа в одном из Telegram-каналов.
Видеозапись сделана из окна третьего этажа гостиницы. На кадрах запечатлена потасовка после вооруженного конфликта во дворе гостиницы. На место уже прибыли полицейские, которые пытаются пресечь драку. Слышны крики, нецензурная брать, после чего раздается звук, похожий на выстрел.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе 24 августа на улице рядом с гостиницей произошла массовая перестрелка. Конфликт начался на бытовой почве. Известно, что инциденту предшествовала потасовка на набережной между местными жителями и отдыхающими. После этого около 16:00 приезжие пришли к пансионату, где находились оппоненты, и начали вооруженный конфликт.
По предварительным данным, пострадали трое мужчин. Всех раненых госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Один из пострадавших сейчас находится в реанимации. Участников конфликта установили, шесть человек доставили в отдел полиции.
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