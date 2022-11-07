В Сочи жителей дома на улице Донской попросили не выходить на балконы
Происшествия
07.11.2022 15:21
Объявление с таким содержанием 7 ноября повесили около подъездов дома № 13 на улице Донской.
Об этом сообщили в соцсетях. На опубликованном фото запечатлен документ, подписанный директором управляющей компании «Макаренко». В предписании говорится о том, что жильцам дома запрещается выходить на балконы в квартирах и в местах общего пользования, сообщает РИА «Новости» в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи при обрушении балкона в общежитии погибли три человека. ЧП произошло вечером 6 ноября на улице Донской, 13. После гибели людей возбудили уголовное дело о халатности. Сейчас нет угрозы разрушений конструкций дома, эвакуацию жильцов не проводили. Провели экспертизу, направленную на установление причин обрушения балкона.
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