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В Сочи жителей дома на улице Донской попросили не выходить на балконы

Происшествия
07.11.2022 15:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-zhitelej-doma-na-ulitse-donskoj-poprosili-ne-vyhodit-na-balkony
В Сочи жителей дома на улице Донской попросили не выходить на балконы
В Сочи жителей дома на улице Донской попросили не выходить на балконы

Объявление с таким содержанием 7 ноября повесили около подъездов дома № 13 на улице Донской.

Об этом сообщили в соцсетях. На опубликованном фото запечатлен документ, подписанный директором управляющей компании «Макаренко». В предписании говорится о том, что жильцам дома запрещается выходить на балконы в квартирах и в местах общего пользования, сообщает РИА «Новости» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи при обрушении балкона в общежитии погибли три человека. ЧП произошло вечером 6 ноября на улице Донской, 13. После гибели людей возбудили уголовное дело о халатности. Сейчас нет угрозы разрушений конструкций дома, эвакуацию жильцов не проводили. Провели экспертизу, направленную на установление причин обрушения балкона.

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