Мэрия ищет родных или знакомых погибших при обрушении балкона в Сочи

Фото пресс-службы администрации Сочи

Механизмы помощи родственникам погибших при ЧП на улице Донской поручил задействовать глава Сочи Алексей Копайгородский.

Для этого сотрудники администрации ведут поиски близких или знакомых жертв обрушения. Продолжается сбор сведений о людях, находившихся в квартире. Известно, что хозяйка жилища находится за пределами курорта. Погибшие — двое мужчин и женщина — были уроженцами разных регионов страны и находились в квартире на правах аренды.

Сейчас нет угрозы разрушений конструкций дома, эвакуацию жильцов не проводили. Провели экспертизу, направленную на установление причин обрушения балкона. Глава курорта Алексей Копайгородский поручил провести мониторинг многоквартирных домов с такими же балконами, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи при обрушении балкона в общежитии погибли три человека. ЧП произошло вечером 6 ноября на улице Донской, 13. После гибели людей возбудили уголовное дело о халатности. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.