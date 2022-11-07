Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Мэрия ищет родных или знакомых погибших при обрушении балкона в Сочи

Происшествия
07.11.2022 13:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/meriya-ishhet-rodnyh-ili-znakomyh-pogibshih-pri-obrushenii-balkona-v-sochi
Мэрия ищет родных или знакомых погибших при обрушении балкона в Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

Механизмы помощи родственникам погибших при ЧП на улице Донской поручил задействовать глава Сочи Алексей Копайгородский.

Для этого сотрудники администрации ведут поиски близких или знакомых жертв обрушения. Продолжается сбор сведений о людях, находившихся в квартире. Известно, что хозяйка жилища находится за пределами курорта. Погибшие — двое мужчин и женщина — были уроженцами разных регионов страны и находились в квартире на правах аренды.

Сейчас нет угрозы разрушений конструкций дома, эвакуацию жильцов не проводили. Провели экспертизу, направленную на установление причин обрушения балкона. Глава курорта Алексей Копайгородский поручил провести мониторинг многоквартирных домов с такими же балконами, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи при обрушении балкона в общежитии погибли три человека. ЧП произошло вечером 6 ноября на улице Донской, 13. После гибели людей возбудили уголовное дело о халатности. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Сочи при обрушении балкона в общежитии погибли два человека
В Сочи при обрушении балкона в общежитии погибли два человека
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
В Славянском районе в массовом ДТП погибли двое человек
В Славянском районе в массовом ДТП погибли двое человек
В Краснодарском крае жители могут прикрепиться к поликлинике через «Госуслуги»
В Краснодарском крае жители могут прикрепиться к поликлинике через «Госуслуги»
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. «Магнит» сэкономил 100 млн рублей на переводе сотрудников на удаленку
  3. Через Керченский пролив паромы перевезли более 26,6 тыс. пассажиров
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. На Крымском мосту 8 ноября перекроют движение транспорта
  6. Бренды Giorgio Armani и Yves Saint Laurent возобновят поставки в Россию
Прямой эфир
Мы в соцсетях