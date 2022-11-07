Число погибших при обрушении балкона в Сочи выросло до трех
Происшествия
07.11.2022 09:04
Трагический инцидент произошел вечером 6 ноября на улице Донской, 13. В общежитии рухнул балкон, находящийся на пятом этаже.
В момент обрушения на балконе находились трое человек — двое мужчин и женщина. Они рухнули вниз с высоты. При падении 60-летний мужчина и 37-летняя женщина погибли на месте, а 46-летнего мужчину в тяжелом состоянии увезли в больницу.
Утром 7 ноября стало известно, что пострадавший скончался в одной из больниц Сочи. Эту информацию интернет-порталу «Кубань 24» подтвердили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи после гибели людей при обрушении балкона возбудили уголовное дело по статье о халатности. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначили проведение комплекса судебных экспертиз.
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