Число погибших при обрушении балкона в Сочи выросло до трех

Фото Оперативного штаба Краснодарского края

Трагический инцидент произошел вечером 6 ноября на улице Донской, 13. В общежитии рухнул балкон, находящийся на пятом этаже.

В момент обрушения на балконе находились трое человек — двое мужчин и женщина. Они рухнули вниз с высоты. При падении 60-летний мужчина и 37-летняя женщина погибли на месте, а 46-летнего мужчину в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Утром 7 ноября стало известно, что пострадавший скончался в одной из больниц Сочи. Эту информацию интернет-порталу «Кубань 24» подтвердили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи после гибели людей при обрушении балкона возбудили уголовное дело по статье о халатности. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначили проведение комплекса судебных экспертиз.