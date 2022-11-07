В Сочи после гибели двоих человек при обрушении балкона возбудили уголовное дело

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Трагический инцидент произошел вечером 6 ноября на улице Донской, 13. В общежитии рухнул балкон, находящийся на пятом этаже.

По факту гибели двоих человек Следственный отдел по Центральному району Сочи возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, двое мужчин и женщина находились в съемной квартире. Когда они вместе вышли на балкон, конструкция обрушилась. При падении с высоты 60-летний мужчина и 37-летняя женщина погибли на месте от полученных травм. 46-летний мужчина получил серьезные травмы. Его в тяжелом состоянии госпитализировали.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначили проведение комплекса судебных экспертиз. Специалисты установят техническое состояние конструкции балконной плиты, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жилой дом, в котором обрушился балкон, является общежитием. По данным мэрии, он не признан аварийным, его построили в 1958 году.