В Сочи после гибели двоих человек при обрушении балкона возбудили уголовное дело
Трагический инцидент произошел вечером 6 ноября на улице Донской, 13. В общежитии рухнул балкон, находящийся на пятом этаже.
По факту гибели двоих человек Следственный отдел по Центральному району Сочи возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).
По версии следствия, двое мужчин и женщина находились в съемной квартире. Когда они вместе вышли на балкон, конструкция обрушилась. При падении с высоты 60-летний мужчина и 37-летняя женщина погибли на месте от полученных травм. 46-летний мужчина получил серьезные травмы. Его в тяжелом состоянии госпитализировали.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначили проведение комплекса судебных экспертиз. Специалисты установят техническое состояние конструкции балконной плиты, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», жилой дом, в котором обрушился балкон, является общежитием. По данным мэрии, он не признан аварийным, его построили в 1958 году.
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- В Краснодаре загорелся магазин рядом с пекарней на улице Нахимова
- В Сочи открыли движение по участку трассы А-147, затопленному после ливня
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- Сезон фонтанов в Краснодаре завершился
- Через Керченскую паромную переправу перевезли более 25,5 тыс. пассажиров