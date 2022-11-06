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В Сочи при обрушении балкона пятиэтажного дома погибли два человека

Происшествия
06.11.2022 19:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-obrushilsya-balkon-pyatietazhnogo-doma
В Сочи при обрушении балкона пятиэтажного дома погибли два человека
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю

ЧП произошло вечером 6 ноября в одном из многоквартирных домов на улице Донской в Центральном районе.

В пятиэтажном доме обрушился балкон, находящийся на четвертом этаже. По предварительным данным, в результате происшествия есть пострадавшие.

Причину обрушения балкона сейчас устанавливают специалисты. Других повреждений в многоэтажке нет. Угроза дальнейшего обрушения конструкций отсутствует.

На месте происшествия работают 39 спасателей и 10 единиц техники, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края рассказали, что при обрушении балкона на Донской, по предварительным данным, погибли двое человек, находившихся на балконе. Еще один человек пострадал, его госпитализировали в больницу.

Прокуратурой города Сочи и Центрального района Сочи организована проверка причин и условий произошедшего.

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