В Сочи при обрушении балкона пятиэтажного дома погибли два человека

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю

ЧП произошло вечером 6 ноября в одном из многоквартирных домов на улице Донской в Центральном районе.

В пятиэтажном доме обрушился балкон, находящийся на четвертом этаже. По предварительным данным, в результате происшествия есть пострадавшие.

Причину обрушения балкона сейчас устанавливают специалисты. Других повреждений в многоэтажке нет. Угроза дальнейшего обрушения конструкций отсутствует.

На месте происшествия работают 39 спасателей и 10 единиц техники, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края рассказали, что при обрушении балкона на Донской, по предварительным данным, погибли двое человек, находившихся на балконе. Еще один человек пострадал, его госпитализировали в больницу.

Прокуратурой города Сочи и Центрального района Сочи организована проверка причин и условий произошедшего.

Читайте также: в Краснодарском крае в одной из школ обрушилась крыша аварийного спортзала. Инцидент произошел 26 октября в одной из школ в Успенском районе. В результате происшествия никто не пострадал. По данным краевого министерства образования, спортзал долгое время уже не использовали, занятия физкультурой в нем не проводились. Конструкции здания старого спортзала ранее обследовали. После этого было выдано заключение об аварийном состоянии здания.