В Краснодарском крае в одной из школ обрушилась крыша аварийного спортзала

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Инцидент произошел 26 октября в одной из школ в Успенском районе. В результате происшествия никто не пострадал.

По данным краевого министерства образования, спортзал долгое время уже не использовали, занятия физкультурой в нем не проводились. Конструкции здания старого спортзала ранее обследовали. После этого было выдано заключение об аварийном состоянии здания.

Школьники занимаются физкультурой в другом здании школы. Там открыли спортивный зал, который оснащен всем необходимым, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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