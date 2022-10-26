Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодарском крае в одной из школ обрушилась крыша аварийного спортзала

Происшествия
26.10.2022 16:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-v-odnoj-iz-shkol-obrushilas-krysha-avarijnogo-sportzala
Фото t.me/kub_mash

Инцидент произошел 26 октября в одной из школ в Успенском районе. В результате происшествия никто не пострадал.

По данным краевого министерства образования, спортзал долгое время уже не использовали, занятия физкультурой в нем не проводились. Конструкции здания старого спортзала ранее обследовали. После этого было выдано заключение об аварийном состоянии здания.

Школьники занимаются физкультурой в другом здании школы. Там открыли спортивный зал, который оснащен всем необходимым, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае в классе с детьми c потолка обрушилась штукатурка.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В работе мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой
В работе мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой
Жителей Сочи приглашают бесплатно посмотреть на солнечное затмение через телескоп
Жителей Сочи приглашают бесплатно посмотреть на солнечное затмение через телескоп
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Жители Краснодарского края 25 октября увидят частное солнечное затмение
Жители Краснодарского края 25 октября увидят частное солнечное затмение
В Краснодаре потушили пожар на СТО в станице Елизаветинской
В Краснодаре потушили пожар на СТО в станице Елизаветинской
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. Рестораны KFC в России снова откроются под брендом Rostic’s
  3. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Краснодаре хирурги провели сложную операцию по удалению 6-сантиметровой опухоли
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях