В Краснодарском крае в одной из школ обрушилась крыша аварийного спортзала
Происшествия
26.10.2022 16:09
Инцидент произошел 26 октября в одной из школ в Успенском районе. В результате происшествия никто не пострадал.
По данным краевого министерства образования, спортзал долгое время уже не использовали, занятия физкультурой в нем не проводились. Конструкции здания старого спортзала ранее обследовали. После этого было выдано заключение об аварийном состоянии здания.
Школьники занимаются физкультурой в другом здании школы. Там открыли спортивный зал, который оснащен всем необходимым, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
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