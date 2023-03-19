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В Сочи запустили горячую линию по вопросам задержки рейсов в аэропорту

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-zapustili-goryachuyu-liniyu-po-voprosam-zaderzhki-rejsov-v-aeroportu
В Сочи запустили горячую линию по вопросам задержки рейсов в аэропорту
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Горячую линию в связи с задержкой отправления самолетов из-за тумана организовал Роспотребнадзор.

Свою работу горячая линия начала 19 марта с 16:30. Чтобы получить консультацию, можно обратиться по номерам 8 (862) 264-79-48, 8 (862) 264-38-76.

Сотрудники Роспотребнадзора готовы оказать помощь в подготовке претензий в адрес авиакомпаний при обращении с жалобами в адрес Управления, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

В связи с улучшением погодных условий аэропорт Сочи уже выполнил 98 рейсов — 65 на прилет и 33 на вылет. В воздушную гавань уже прибыли все 14 бортов, находившихся на запасных аэродромах. Благоприятные условия ожидаются до 19:00 19 марта.

По вопросам размещения в гостиницах и предоставления питания можно обратиться к представителям авиакомпаний. Питание можно приобрести в кафе и вендинговых аппаратах. При наличии свободных мест пассажиры с детьми могут воспользоваться комнатой матери и ребенка, сообщает пресс-служба международного аэропорта Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 19 марта из-за тумана и низкой облачности отменили большинство рейсов в аэропорту Сочи. Более 30 рейсов из-за непогоды отменил «Аэрофлот».

На взлетно-посадочных полосах с 11:00 улучшилась видимость, аэропорт принял 4 рейса.

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