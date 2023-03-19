Аэропорт Сочи вновь начал принимать рейсы

На взлетно-посадочных полосах с 11:00 улучшилась видимость, аэропорт уже принял 4 рейса.

Кроме того, начался вылет задержанных рейсов начался с запасных аэродромов, на них уже началась регистрация. В течение ближайшего времени задержанные самолеты прибудут в Сочи.

«Улучшение видимости возможно до 18 часов. В дальнейшем возможно усиление тумана», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе международного аэропорта Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее из-за тумана и низкой облачности отменены большинство рейсов в аэропорту Сочи. Более 30 рейсов из-за непогоды отменил «Аэрофлот».