Из-за тумана и низкой облачности отменены большинство рейсов в аэропорту Сочи
Общество
19.03.2023 10:14
Сложная метеорологическая 19 марта обстановка не позволяет экипажам совершить посадку в аэропорту, поэтому авиакомпании переносят рейсы.
Всего за прошедшую ночь из 57 рейсов выполнили 2. Еще 16 воздушных судов находятся на запасных аэродромах. Всего отменили 39 рейсов, из них 4 из числа ранее прибывших на запасной аэродром.
Сейчас с пассажирами работают представители авиакомпаний. Улучшение погоды ожидается 20 марта с 12:00, сообщает пресс-служба аэропорта Сочи.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 30 рейсов отменил «Аэрофлот» из-за непогоды в Сочи.
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