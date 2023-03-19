Из-за тумана и низкой облачности отменены большинство рейсов в аэропорту Сочи

Сложная метеорологическая 19 марта обстановка не позволяет экипажам совершить посадку в аэропорту, поэтому авиакомпании переносят рейсы.

Всего за прошедшую ночь из 57 рейсов выполнили 2. Еще 16 воздушных судов находятся на запасных аэродромах. Всего отменили 39 рейсов, из них 4 из числа ранее прибывших на запасной аэродром.

Сейчас с пассажирами работают представители авиакомпаний. Улучшение погоды ожидается 20 марта с 12:00, сообщает пресс-служба аэропорта Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 30 рейсов отменил «Аэрофлот» из-за непогоды в Сочи.