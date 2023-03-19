Более 30 рейсов отменил «Аэрофлот» из-за непогоды в Сочи
Всего в авиакомпании отменили 31 рейс из Москвы, Екатеринбурга, Уфы, Самары, Санкт-Петербурга, Перми в Сочи и обратно.
На 19 марта отменены:
- SU1152 Москва — Сочи;
- SU1122 Москва — Сочи;
- SU1136 Москва — Сочи;
- SU1134 Москва — Сочи;
- SU1153 Сочи — Москва;
- SU1124 Москва — Сочи;
- SU1123 Сочи — Москва;
- SU1137 Сочи — Москва;
- SU1610 Москва — Сочи;
- SU1135 Сочи — Москва;
- SU1126 Москва — Сочи;
- SU1140 Москва — Сочи;
- SU1125 Сочи — Москва;
- SU1611 Сочи — Москва;
- SU1132 Москва — Сочи;
- SU1127 Сочи — Москва;
- SU1128 Москва — Сочи;
- SU1141 Сочи — Москва;
- SU2915 Пермь — Сочи;
- SU2961 Екатеринбург — Сочи;
- SU2956 Сочи — Самара;
- SU2932 Сочи — Уфа;
- SU2814 Санкт-Петербург — Сочи;
- SU2957 Самара — Сочи;
- SU2933 Уфа — Сочи;
- SU2815 Сочи — Санкт-Петербург;
- SU2960 Сочи — Екатеринбург;
На 20 марта отменены:
- SU1133 Сочи — Москва;
- SU1129 Сочи — Москва;
- SU2914 Сочи — Пермь;
- SU2960 Сочи — Екатеринбург.
Сейчас «Аэрофлот» просит пассажиров рейсов не приезжать в аэропорт — об изменениях в расписании сообщают специалисты центра информации и бронирования. Также они занимаются перебронированием пассажиров.
Самостоятельно переоформить свой билет на другие даты или запросить возврат средств можно по телефонам +7 (495) 223-55-55; 8 (800) 444-55-55, *555 (для мобильных телефонов), сообщает авиакомпания «Аэрофлот» в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее из-за сильного тумана в аэропорту Сочи задерживались вылет и прилет рейсов. Аэропорт Сочи работал по фактической погоде, решение о посадке самолета или направлении на запасной аэродром принимаются командирами воздушных судов.
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