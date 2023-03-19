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Более 30 рейсов отменил «Аэрофлот» из-за непогоды в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-30-rejsov-otmenil-aeroflot-iz-za-nepogody-v-sochi
Более 30 рейсов отменил «Аэрофлот» из-за непогоды в Сочи
Фото goodfon.ru

Всего в авиакомпании отменили 31 рейс из Москвы, Екатеринбурга, Уфы, Самары, Санкт-Петербурга, Перми в Сочи и обратно.

На 19 марта отменены:

  • SU1152 Москва — Сочи;
  • SU1122 Москва — Сочи;
  • SU1136 Москва — Сочи;
  • SU1134 Москва — Сочи;
  • SU1153 Сочи — Москва;
  • SU1124 Москва — Сочи;
  • SU1123 Сочи — Москва;
  • SU1137 Сочи — Москва;
  • SU1610 Москва — Сочи;

  • SU1135 Сочи — Москва;
  • SU1126 Москва — Сочи;
  • SU1140 Москва — Сочи;
  • SU1125 Сочи — Москва;
  • SU1611 Сочи — Москва;
  • SU1132 Москва — Сочи;
  • SU1127 Сочи — Москва;
  • SU1128 Москва — Сочи;
  • SU1141 Сочи — Москва;
  • SU2915 Пермь — Сочи;
  • SU2961 Екатеринбург — Сочи;
  • SU2956 Сочи — Самара;
  • SU2932 Сочи — Уфа;
  • SU2814 Санкт-Петербург — Сочи;
  • SU2957 Самара — Сочи;
  • SU2933 Уфа — Сочи;
  • SU2815 Сочи — Санкт-Петербург;
  • SU2960 Сочи — Екатеринбург;

На 20 марта отменены:

  • SU1133 Сочи — Москва;
  • SU1129 Сочи — Москва;
  • SU2914 Сочи — Пермь;
  • SU2960 Сочи — Екатеринбург.

Сейчас «Аэрофлот» просит пассажиров рейсов не приезжать в аэропорт — об изменениях в расписании сообщают специалисты центра информации и бронирования. Также они занимаются перебронированием пассажиров.

Самостоятельно переоформить свой билет на другие даты или запросить возврат средств можно по телефонам +7 (495) 223-55-55; 8 (800) 444-55-55, *555 (для мобильных телефонов), сообщает авиакомпания «Аэрофлот» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее из-за сильного тумана в аэропорту Сочи задерживались вылет и прилет рейсов. Аэропорт Сочи работал по фактической погоде, решение о посадке самолета или направлении на запасной аэродром принимаются командирами воздушных судов.

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