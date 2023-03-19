Более 30 рейсов отменил «Аэрофлот» из-за непогоды в Сочи

Всего в авиакомпании отменили 31 рейс из Москвы, Екатеринбурга, Уфы, Самары, Санкт-Петербурга, Перми в Сочи и обратно.

На 19 марта отменены:

SU1152 Москва — Сочи;

SU1122 Москва — Сочи;

SU1136 Москва — Сочи;

SU1134 Москва — Сочи;

SU1153 Сочи — Москва;

SU1124 Москва — Сочи;

SU1123 Сочи — Москва;

SU1137 Сочи — Москва;

SU1610 Москва — Сочи;

SU1135 Сочи — Москва;

SU1126 Москва — Сочи;

SU1140 Москва — Сочи;

SU1125 Сочи — Москва;

SU1611 Сочи — Москва;

SU1132 Москва — Сочи;

SU1127 Сочи — Москва;

SU1128 Москва — Сочи;

SU1141 Сочи — Москва;

SU2915 Пермь — Сочи;

SU2961 Екатеринбург — Сочи;

SU2956 Сочи — Самара;

SU2932 Сочи — Уфа;

SU2814 Санкт-Петербург — Сочи;

SU2957 Самара — Сочи;

SU2933 Уфа — Сочи;

SU2815 Сочи — Санкт-Петербург;

SU2960 Сочи — Екатеринбург;

На 20 марта отменены:

SU1133 Сочи — Москва;

SU1129 Сочи — Москва;

SU2914 Сочи — Пермь;

SU2960 Сочи — Екатеринбург.

Сейчас «Аэрофлот» просит пассажиров рейсов не приезжать в аэропорт — об изменениях в расписании сообщают специалисты центра информации и бронирования. Также они занимаются перебронированием пассажиров.

Самостоятельно переоформить свой билет на другие даты или запросить возврат средств можно по телефонам +7 (495) 223-55-55; 8 (800) 444-55-55, *555 (для мобильных телефонов), сообщает авиакомпания «Аэрофлот» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее из-за сильного тумана в аэропорту Сочи задерживались вылет и прилет рейсов. Аэропорт Сочи работал по фактической погоде, решение о посадке самолета или направлении на запасной аэродром принимаются командирами воздушных судов.