Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Из-за сильного тумана в аэропорту Сочи задерживается вылет и прилет рейсов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-silnogo-tumana-v-aeroportu-sochi-zaderzhivaetsya-vylet-i-prilet-rejsov
Из-за сильного тумана в аэропорту Сочи задерживается вылет и прилет рейсов
Фото MooreProtectionWien, pixabay.com

С вечера 17 марта Адлерский район окутал сильный туман. Погодные условия внесли коррективы в работу аэропорта Сочи.

По данным онлайн-табло воздушной гавани курорта, 18 марта задерживается вылет рейсов в: Екатеринбург, Стамбул, Белград, Москву, Казань, Баку, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самару и Кемерово. Кроме того, задерживается прилет рейсов из: Еревана, Москвы, Стамбула, Екатеринбурга, Томска, Перми и Самары.

В соцсетях появилась информация, что в ночь на 18 марта рейс Москва — Сочи из-за погодных условий в Сочи отправили на посадку в Махачкалу.

«Аэропорт Сочи работает по фактической погоде, решение о посадке самолета или направлении на запасной аэродром принимаются командирами воздушных судов», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

До улучшения погодных условий пассажиров попросили внимательно следить за временем вылета рейсов из Сочи через онлайн-табло. Вопросы по отправлению самолетов также можно уточнить в авиакомпании.

Читайте также: после реконструкции аэропорт Сочи будет обслуживать до 20 млн пассажиров в год. Об этом заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

ТОП 5 СТАТЕЙ
Польза и вред рыбьего жира
Польза и вред рыбьего жира
Шесть способов облегчить мигрень без лекарств
Шесть способов облегчить мигрень без лекарств
Опасный возраст: как понять, что ребенок принимает наркотики
Опасный возраст: как понять, что ребенок принимает наркотики
Лучшие скверы в Краснодарском крае, созданные по инициативе жителей
Лучшие скверы в Краснодарском крае, созданные по инициативе жителей
Море 2023: как проехать Краснодарский край без пробок и с комфортом
Море 2023: как проехать Краснодарский край без пробок и с комфортом
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Из Google Play 17 марта исчезли мобильные приложения банков России
  2. Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
  3. Неизвестные подвесили мертвого дельфина на веревке в Темрюкском районе
  4. Почти 700 бездомных собак отловили с начала года в Краснодаре
  5. ФСБ: в гаражном боксе погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону загорелись ГСМ, это привело ко взрыву
  6. СК начал проверку после инцидента с забытой стремянкой на детском аттракционе в Сочи
Прямой эфир
Мы в соцсетях