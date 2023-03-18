Из-за сильного тумана в аэропорту Сочи задерживается вылет и прилет рейсов

С вечера 17 марта Адлерский район окутал сильный туман. Погодные условия внесли коррективы в работу аэропорта Сочи.

По данным онлайн-табло воздушной гавани курорта, 18 марта задерживается вылет рейсов в: Екатеринбург, Стамбул, Белград, Москву, Казань, Баку, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самару и Кемерово. Кроме того, задерживается прилет рейсов из: Еревана, Москвы, Стамбула, Екатеринбурга, Томска, Перми и Самары.

В соцсетях появилась информация, что в ночь на 18 марта рейс Москва — Сочи из-за погодных условий в Сочи отправили на посадку в Махачкалу.

«Аэропорт Сочи работает по фактической погоде, решение о посадке самолета или направлении на запасной аэродром принимаются командирами воздушных судов», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

До улучшения погодных условий пассажиров попросили внимательно следить за временем вылета рейсов из Сочи через онлайн-табло. Вопросы по отправлению самолетов также можно уточнить в авиакомпании.

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