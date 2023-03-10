Кондратьев: после реконструкции аэропорт Сочи будет обслуживать до 20 млн пассажиров в год

Проект развития аэропортового комплекса представили губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву.

По словам главы региона, в прошлом году на аэропорт в Сочи легла дополнительная нагрузка. В Сочи в прошлом году установили рекорд — приняли 13 млн человек.

«Поэтому вопрос его расширения уже давно назрел. Важно, чтобы проект отражал текущий статус аэровокзала, как международного пересадочного хаба. Ведь с новым терминалом он сможет обслуживать до 20 млн пассажиров в год. Параллельно необходимо продумать увеличение пропускной способности подъездных дорог, общественного транспорта», — сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор также подчеркнул, что особое внимание уделить мерам безопасности, чтобы они отвечали всем современным вызовам. Вениамин Кондратьев поручил вице-губернатору Андрею Прошунину и мэру Сочи Алексею Копайгородскому обеспечить межведомственное взаимодействие и организовать рабочую группу для детальной проработки транспортной логистики.

Директор по развитию инфраструктуры ООО «Аэродинамика» Ренат Сайфуллин сообщил, что инвестиции в развитие аэропорта составят около 25 млрд рублей.

Новый терминал займет площадь около 40 тыс. кв. м. Его соединят с действующим терминалом. После реконструкции пропускная способность зоны местных воздушных линий увеличится с 600 до 1 тыс. пассажиров в час, взлетно-посадочных операций — с 24 до 33 в час.

Глава Сочи сообщил о том, что в прошлом году курорт обновил рекорд и принял более 7,2 млн туристов. По его словам, на транспортную инфраструктуру ложится большая нагрузка, но благодаря принимаемым мерам и слаженной межведомственной работе летний и зимний сезоны проходят успешно. По его словам, развитие сочинского аэропорта придаст импульс для еще большего увеличения турпотока в Сочи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в аэропорту Сочи к 2026 году планируют открыть новый пассажирский терминал. В 2023 году завершат разработку мастер-плана, после этого начнут проектировать инфраструктуру, включая новый аэровокзальный комплекс. В 2024 году планируют пройти Главгосэкспертизу и начать строительство. Пропускная способность после реализации проекта вырастет в 1,5 раза — до 4,5 тыс. пассажиров в час. В год аэропорт будет обслуживать около 20 млн пассажиров. Площадь нового пассажирского терминала составит 40 тыс. кв. м.