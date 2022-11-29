В аэропорту Сочи к 2026 году планируют открыть новый пассажирский терминал
Экономика
29.11.2022 20:16
Об этом сообщил директор по авиационной коммерции группы «Аэродинамика» Александр Никонов.
По его словам, в 2023 году завершат разработку мастер-плана, после этого начнут проектировать инфраструктуру, включая новый аэровокзальный комплекс. Ввести в эксплуатацию новые объекты планируют к 2026 году.
Объем инвестиций — более 20 млрд рублей, из которых 15 млрд рублей вложат в терминал и привокзальную площадь, сообщает «Интерфакс».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в аэропорту Сочи планируют построить второй терминал.
Популярные новости
- Десять финалистов краевого вокально-эстрадного конкурса «ИМЯ»: кому улыбнется фортуна?
- Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
- В Геленджике на Тонком мысе планируют построить парк площадью 11 гектаров
- Новороссийск занял первое место по грузообороту среди морпортов РФ
- Нож и поджог: в Новороссийске жильцы многоэтажки воюют против магазина на первом этаже
- В горах Сочи планируют построить канатную дорогу гондольного типа