В аэропорту Сочи к 2026 году планируют открыть новый пассажирский терминал

Фото пресс-службы Международного аэропорта Сочи имени В. И. Севастьянова

Об этом сообщил директор по авиационной коммерции группы «Аэродинамика» Александр Никонов.

По его словам, в 2023 году завершат разработку мастер-плана, после этого начнут проектировать инфраструктуру, включая новый аэровокзальный комплекс. Ввести в эксплуатацию новые объекты планируют к 2026 году.

Объем инвестиций — более 20 млрд рублей, из которых 15 млрд рублей вложат в терминал и привокзальную площадь, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в аэропорту Сочи планируют построить второй терминал.