В аэропорту Сочи планируют построить второй терминал
О планах строительства нового терминала Международного аэропорта Сочи сообщил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.
Юртаев отметил, что воздушная гавань Сочи, которая стала временным хабом всего Краснодарского края, справляется с возросшими нагрузками.
«Пассажиропоток не может не сократиться, когда в регионе не работают три аэропорта — один аэропорт в Сочи не может заместить четыре. На Сочи сейчас колоссальная нагрузка, теперь это ворота для всего юга, международного транзита. Новые авиарейсы, которые открываются в городе-курорте, также привлекают пассажиров. Сейчас Сочи с нагрузкой справляется. В перспективе планируется реализовать достаточно крупный инвестпроект по строительству второго терминала», — сказал министр.
За прошлый год пассажиропоток в аэропортах Кубани составил порядка 20 млн человек. В период с января по май число обслуженных пассажиров снизилось почти на 30%. Юртаев отметил, что несмотря на это в крае не ожидают крупного снижения по итогам года.
«Мы ожидаем, что как только откроются аэропорты, мы совершенно точно восстановим тот пассажиропоток, который формировался. Правительством принято решение о поддержке аэропортов в виде субсидий на частичное возмещение операционных расходов. Это помогает сохранить инфраструктуру и квалифицированный персонал. Для того, чтобы понять дальнейшие перспективы развития аэропортов, можно посмотреть на инвестиционные планы. У нас открылся новый терминал в Геленджике, завершается реконструкция аэропорта в Анапе. Вот-вот начнется старт крупного инфраструктурного проекта по созданию нового терминала в Краснодаре», — цитирует министра ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», режим ограничения полетов в аэропорты Краснодарского края продлили до 5 августа.
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