Строительство нового терминала аэропорта Сочи планируют начать в 2024 году
О начале строительства нового пассажирского терминала 7 февраля рассказал управляющий директор аэропорта Алексей Комаров в ходе выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS в Москве.
В 2024 году планируют пройти Главгосэкспертизу и начать строительство, сообщил Комаров. По его словам, пропускная способность после реализации проекта вырастет в 1,5 раза — до 4,5 тыс. пассажиров в час. В год аэропорт будет обслуживать около 20 млн пассажиров.
Площадь нового пассажирского терминала составит 40 тыс. кв. м. Между терминалами планируют построить переход. Также предусмотрено развитие служебно-технической территории.
Алексей Комаров обратился к замминистра транспорта РФ с просьбой об оказании господдержки для строительства аэродромных объектов.
«Мы рассчитываем на помощь министерства транспорта и правительства РФ в реализации наших планов в части, касающейся расширения перронов для увеличения количества мест стоянок и повышения пропускной способности аэропорта», — цитирует Алексея Комарова «Интерфакс».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в аэропорту Сочи к 2026 году планируют открыть новый пассажирский терминал. В 2023 году завершат разработку мастер-плана, после этого начнут проектировать инфраструктуру, включая новый аэровокзальный комплекс.
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