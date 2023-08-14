В Сочи задержали предпринимателя по делу о ДТП с туристическим внедорожником

Следователи следственного отдела по Лазаревскому району Сочи задержали 41-летнего предпринимателя, которого обвиняют в оказании услуг ненадлежащего качества.

По данным следствия, бизнесмен вместе со своим 38-летним знакомым предоставляли услуги джиппинга за деньги. Во время перевозки группы туристов 11 августа 38-летний водитель «УАЗ» превысил скорость и врезался в скалу. Пострадали 8 пассажиров, среди которых двое детей, а также сам водитель.

Следствие будет ходатайствовать о заключении 41-летнего задержанного под стражу. Водитель сейчас находится в больнице, вопрос об избрании ему меры пресечения будет решен после его выписки. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла 11 августа около 16:00 в районе села Солохаул в Лазаревском районе. В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе беременная женщина и двое детей 5 и 13 лет. Внедорожник не был оборудован для безопасной перевозки пассажиров. В МВД сообщили о том, что водитель внедорожника имел разрешение на перевозку пассажиров. СК 12 августа возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении 38-летнего водителя.