СК возбудил дело после ДТП с туристическим внедорожником в горах Сочи

Следственный отдел по Лазаревскому району Сочи СК России по Краснодарскому краю 12 августа возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в отношении 38-летнего водителя внедорожника.

По версии следствия, водитель оказывал услуги джиппинга и 11 августа вез туристов по горной дороге на «УАЗ». В районе аула Солох-Аул Лазаревского района водитель превысил скорость и врезался в скалу. Пострадали 8 пассажиров, в том числе беременная женщина и двое детей в возрасте 5 и 13 лет, а также сам водитель. Пострадавших госпитализировали, угрозы их жизням нет.

По уголовному делу проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося. Назначены необходимые экспертизы, расследование продолжается сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по факту ДТП в Сочи с 9 пострадавшими прокуратура и СК организовали проверки. По данным прокуратуры, туристический внедорожник не был оборудован для безопасной перевозки пассажиров. В МВД сообщили о том, что водитель внедорожника имел разрешение на перевозку пассажиров.