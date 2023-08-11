Девять человек пострадали в ДТП с туристическим внедорожником в горах Сочи

Жесткая авария произошла 11 августа около 16:00 в районе села Солохаул в Лазаревском районе.

По предварительным данным, водитель туристического внедорожника УАЗ вез туристов, не справился с управлением на закруглении дороги и врезался в скалу.

В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе беременная женщина и двое детей 5 и 13 лет. Госавтоинспекторы проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Проверку по факту ДТП с девятью пострадавшими также организовала прокуратура. Известно, что врезавшийся в скалу туристический внедорожник не был оборудован для безопасной перевозки пассажиров, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

«Следственным отделом по Лазаревскому району СК России по Краснодарскому краю организована доследственная проверка по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля, оказывавшего услуги «джиппинга», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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