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Девять человек пострадали в ДТП с туристическим внедорожником в горах Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/devyat-chelovek-postradali-v-dtp-s-turisticheskim-dzhipom-v-gorah-sochi
Девять человек пострадали в ДТП с туристическим внедорожником в горах Сочи
Фото из соцсетей

Жесткая авария произошла 11 августа около 16:00 в районе села Солохаул в Лазаревском районе.

По предварительным данным, водитель туристического внедорожника УАЗ вез туристов, не справился с управлением на закруглении дороги и врезался в скалу.

В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе беременная женщина и двое детей 5 и 13 лет. Госавтоинспекторы проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Проверку по факту ДТП с девятью пострадавшими также организовала прокуратура. Известно, что врезавшийся в скалу туристический внедорожник не был оборудован для безопасной перевозки пассажиров, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

«Следственным отделом по Лазаревскому району СК России по Краснодарскому краю организована доследственная проверка по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля, оказывавшего услуги «джиппинга», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодарском крае в ДТП на встречке пострадал годовалый ребенок. Авария с участием двух легковых автомобилей произошла 9 августа в 20:00 на 59-м километре трассы Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк в Красноармейском районе.

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