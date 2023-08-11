МВД: врезавшийся в скалу в Сочи водитель внедорожника имел разрешение на перевозку пассажиров

Жесткая авария произошла 11 августа около 15:30 в районе села Солохаул в Лазаревском районе.

Водитель туристического внедорожника УАЗ вез 8 туристов, не справился с управлением на закруглении дороги и врезался в скалу. В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе беременная женщина и двое детей 5 и 13 лет.

Полицейские в ходе проверки установили, что за рулем внедорожника находился 39-летний местный житель. Он вез пассажиров в оборудованном автомобиле и имел для этого разрешительные документы. Перевозка пассажиров была законной.

«В настоящее время проверка продолжается, по ее результатам будет принято процессуальное решение», — рассказал начальник отделения технического надзора ОГИБДД УВД Сочи Евгений Башаров.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по факту ДТП в Сочи с 9 пострадавшими прокуратура и СК организовали проверки. По данным прокуратуры, туристический внедорожник не был оборудован для безопасной перевозки пассажиров.