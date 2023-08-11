Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

МВД: врезавшийся в скалу в Сочи водитель внедорожника имел разрешение на перевозку пассажиров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mvd-vrezavshijsya-v-skalu-v-sochi-voditel-vnedorozhnika-imel-razreshenie-na-perevozku-passazhirov?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
МВД: врезавшийся в скалу в Сочи водитель внедорожника имел разрешение на перевозку пассажиров

Жесткая авария произошла 11 августа около 15:30 в районе села Солохаул в Лазаревском районе.

Водитель туристического внедорожника УАЗ вез 8 туристов, не справился с управлением на закруглении дороги и врезался в скалу. В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе беременная женщина и двое детей 5 и 13 лет.

Полицейские в ходе проверки установили, что за рулем внедорожника находился 39-летний местный житель. Он вез пассажиров в оборудованном автомобиле и имел для этого разрешительные документы. Перевозка пассажиров была законной.

«В настоящее время проверка продолжается, по ее результатам будет принято процессуальное решение», — рассказал начальник отделения технического надзора ОГИБДД УВД Сочи Евгений Башаров.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по факту ДТП в Сочи с 9 пострадавшими прокуратура и СК организовали проверки. По данным прокуратуры, туристический внедорожник не был оборудован для безопасной перевозки пассажиров.

Статьи
От баранины не будет заворота кишок, если готовить ее так
От баранины не будет заворота кишок, если готовить ее так
День ВВС России: когда отмечают, история и традиции праздника
День ВВС России: когда отмечают, история и традиции праздника
Пять советов, как убедить больного деменцией лечиться и пить таблетки
Пять советов, как убедить больного деменцией лечиться и пить таблетки
«Накачать давление»: как неправильная манжета тонометра делает здорового гипертоником
«Накачать давление»: как неправильная манжета тонометра делает здорового гипертоником
Оливковое масло против подсолнечного: польза и вред
Оливковое масло против подсолнечного: польза и вред
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях