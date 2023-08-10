В Краснодарском крае в ДТП на встречке пострадал годовалый ребенок

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла 9 августа в 20:00 на 59-м километре трассы Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк в Красноармейском районе.

По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля Renault Duster выехал на встречную полосу и там врезался в автомобиль Renault Scenic.

В результате ДТП пострадали два человека: водитель Renault Duster и мальчик в возрасте 1 года, которого перевозили в детском автокресле в Renault Scenic. Все участники аварии — жители других регионов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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