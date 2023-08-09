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Виновника ДТП на Кубани, в котором погиб юный футболист, отправили под домашний арест

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vinovnika-dtp-na-kubani-v-kotorom-pogib-yunyj-futbolist-otpravili-pod-domashnij-arest
Виновника ДТП на Кубани, в котором погиб юный футболист, отправили под домашний арест

Меру пресечения подозреваемому по уголовному делу о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, 9 августа избрал Брюховецкий районный суд.

По версии следствия, 7 августа в 12:50 46-летний житель Краснодара двигался на грузовом фургоне по дороге в Брюховецком районе и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с «Газелью», в которой ехала детская футбольная команда из Каневского района. В результате ДТП погиб 15-летний подросток, еще двое несовершеннолетних пострадали.

Следствие подало ходатайство о заключении подозреваемого под стражу. Суд принял решение отправить его под домашний арест почти на два месяца — до 7 октября включительно, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

«Каневским межрайонным СО СКР по Краснодарскому краю продолжается расследование уголовного дела в отношении 46-летнего водителя грузового автомобиля. Мужчине предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», водителю грузовика, влетевшему в «Газель» с футболистами на встречке в Брюховецком районе, грозит до 5 лет лишения свободы.

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