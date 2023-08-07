СК задержал виновника ДТП в Краснодарском крае, в котором погиб юный футболист

Смертельная авария произошла 7 августа около 13:00 на автодороге Краснодар — Ейск в Брюховецком районе.

Предварительно, 46-летний водитель грузовика двигался в сторону Ейска и выехал на полосу встречного движение, нарушив правила дорожного движения. Он столкнулся с «Газелью», в которой ехали дети из футбольной команды. В результате ДТП пострадали трое несовершеннолетних пассажиров «Газели». Один из них скончался в машине скорой помощи.

На водителя грузовика завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть. За это ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В рамках расследования этого уголовного дела следователь задержал подозреваемого в совершении смертельного ДТП. Его планируют заключить под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», следователи устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Брюховецком районе. Прокуратура поставила на контроль расследование этого уголовного дела.