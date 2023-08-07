Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

После гибели юного футболиста в ДТП с грузовиком в Краснодарском крае возбудили уголовное дело

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/posle-gibeli-yunogo-futbolista-v-dtp-s-gruzovikom-v-krasnodarskom-krae-vozbudili-ugolovnoe-delo
После гибели юного футболиста в ДТП с грузовиком в Краснодарском крае возбудили уголовное дело

Смертельная авария произошла 7 августа около 13:00 на автодороге Краснодар — Ейск в Брюховецком районе.

Предварительно, 46-летний водитель грузовика двигался в сторону Ейска и выехал на полосу встречного движение, нарушив правила дорожного движения. Он столкнулся с «Газелью», в которой ехали дети из футбольной команды.

В результате ДТП пострадали трое несовершеннолетних пассажиров «Газели». Один из них скончался в машине скорой помощи. Двух других госпитализировали в больницу с травмами.

На водителя грузовика завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть. За это ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Следователи устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

«Органами прокуратуры поставлено на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП, произошедшего с участием пассажирского микроавтобуса», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным футболиста, погибшего в ДТП в Брюховецком районе.

Статьи
УЗИ без направления врача: почему нельзя
УЗИ без направления врача: почему нельзя
Топ-5 мест, куда можно поехать отдохнуть одним днем из Краснодара
Топ-5 мест, куда можно поехать отдохнуть одним днем из Краснодара
Шесть самых известных пророчеств Ванги
Шесть самых известных пророчеств Ванги
Пять шагов для светящейся кожи, как у кореянок
Пять шагов для светящейся кожи, как у кореянок
Горчица: польза и вред для организма
Горчица: польза и вред для организма
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях