После гибели юного футболиста в ДТП с грузовиком в Краснодарском крае возбудили уголовное дело

Смертельная авария произошла 7 августа около 13:00 на автодороге Краснодар — Ейск в Брюховецком районе.

Предварительно, 46-летний водитель грузовика двигался в сторону Ейска и выехал на полосу встречного движение, нарушив правила дорожного движения. Он столкнулся с «Газелью», в которой ехали дети из футбольной команды.

В результате ДТП пострадали трое несовершеннолетних пассажиров «Газели». Один из них скончался в машине скорой помощи. Двух других госпитализировали в больницу с травмами.

На водителя грузовика завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть. За это ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Следователи устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

«Органами прокуратуры поставлено на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП, произошедшего с участием пассажирского микроавтобуса», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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