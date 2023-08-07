Кондратьев выразил соболезнования родным футболиста, погибшего в ДТП в Брюховецком районе

Смертельная авария произошла 7 августа около 13:00 на автодороге Краснодар — Ейск в Брюховецком районе.

Детская футбольная команда из Каневского района попала в аварию с грузовиком около хутора Красная Поляна по пути на соревнования в Краснодар. В микроавтобусе находились 10 человек.

«К сожалению, один подросток погиб, приношу свои соболезнования родителям. Еще двоих детей в средней степени тяжести доставили в медицинские учреждения. Сейчас им оказывают экстренную помощь», — написал в Telegram губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что пострадавших при необходимости доставят в краевые больницы при помощи санавиации. Кондратьев призвал водителей быть внимательней на дорогах с учетом сильной жары и соблюдать ПДД.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 46-летний водитель грузового автомобиля Mitsubishi Fuso выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус «Газель», в которой подростки из Каневского района ехали в краевую столицу на соревнования по футболу. В результате ДТП 15-летний пассажир «Газели» умер в машине скорой помощи. Еще двое 15-летних парней из микроавтобуса получили травмы.