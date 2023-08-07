Юный футболист погиб в жестком ДТП с грузовиком в Краснодарском крае

Авария произошла 7 августа около 13:00 на автодороге Краснодар — Ейск в Брюховецком районе.

По предварительным данным, 46-летний водитель грузового автомобиля Mitsubishi Fuso выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус «Газель», в которой подростки из Каневского района ехали в краевую столицу на соревнования по футболу.

В результате ДТП 15-летний пассажир «Газели» умер в машине скорой помощи. Еще двое 15-летних парней из микроавтобуса получили травмы.

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельной аварии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пострадавших в ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Брюховецком районе доставили в больницу. За остальными выехали родители. Движение на этом участке трассы восстановили.