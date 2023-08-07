«Газель» с детской футбольной командой попала в ДТП в Краснодарском крае
Происшествия
07.08.2023 14:17
Авария произошла 7 августа на участке трассы Краснодар — Ейск в районе хутора Красная Поляна.
По предварительным данным, произошла авария с участием пассажирской «Газели» и микроавтобуса.
«Пострадали дети из Каневской, футбольная команда ехала на соревнования в Краснодар. Нахожусь на месте происшествия. Службы отреагировали, всех, кому нужна помощь медиков, доставили в больницу. За остальными выехали родители. Движение на трассе восстановлено», — написал в своем Telegram-канале глава Брюховецкого района Сергей Ганжа.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Читайте также: в Лабинском районе столкнулись мотоцикл и скутер, пострадали трое подростков.