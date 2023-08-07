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«Газель» с детской футбольной командой попала в ДТП в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gazel-s-detskoj-futbolnoj-komandoj-popala-v-dtp-v-krasnodarskom-krae
Фото t.me/ganzha_sergey

Авария произошла 7 августа на участке трассы Краснодар — Ейск в районе хутора Красная Поляна.

По предварительным данным, произошла авария с участием пассажирской «Газели» и микроавтобуса.

«Пострадали дети из Каневской, футбольная команда ехала на соревнования в Краснодар. Нахожусь на месте происшествия. Службы отреагировали, всех, кому нужна помощь медиков, доставили в больницу. За остальными выехали родители. Движение на трассе восстановлено», — написал в своем Telegram-канале глава Брюховецкого района Сергей Ганжа.

Обстоятельства ДТП уточняются.

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