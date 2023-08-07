В Лабинском районе столкнулись мотоцикл и скутер, пострадали трое подростков

Авария произошла 6 августа около 20:00 в поселке Веселом.

По предварительным данным, 17-летний подросток ехал на мотоцикле Kayo и вез своего 17-летнего друга. На нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог подросток не уступил дорогу скутеру «Альфа» под управлением 15-летнего мальчика. В результате аварии оба водителя и пассажир мотоцикла Kayo с травмами были госпитализированы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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