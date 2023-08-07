Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Лабинском районе столкнулись мотоцикл и скутер, пострадали трое подростков

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-labinskom-rajone-stolknulis-mototsikl-i-skuter-postradali-troe-podrostkov
В Лабинском районе столкнулись мотоцикл и скутер, пострадали трое подростков
Фото t.me/gibdd123region

Авария произошла 6 августа около 20:00 в поселке Веселом.

По предварительным данным, 17-летний подросток ехал на мотоцикле Kayo и вез своего 17-летнего друга. На нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог подросток не уступил дорогу скутеру «Альфа» под управлением 15-летнего мальчика. В результате аварии оба водителя и пассажир мотоцикла Kayo с травмами были госпитализированы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Сочи в ДТП пострадала 9-летняя девочка.

Статьи
Рак мочевого пузыря: симптомы, прогнозы и лечение
Рак мочевого пузыря: симптомы, прогнозы и лечение
Какой сегодня праздник: что отмечают 7 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 7 августа
День кубанского футбола: история и современность
День кубанского футбола: история и современность
Какой сегодня день: что отмечают 6 августа
Какой сегодня день: что отмечают 6 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 5 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 5 августа
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях