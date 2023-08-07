В Сочи в ДТП пострадала 9-летняя девочка

Авария произошла 5 августа в 17:30 на улице Нагуляна в Адлерском районе города-курорта.

По предварительным данным, 57-летний мужчина ухал за рулем автомобиля марки BMW и при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю Subaru.

В результате ДТП пострадала 9-летняя девочка, которая ехала в Subaru в качестве пассажира. Ребенку оказали медицинскую помощь.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает ГИБДД УВД по Сочи.

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