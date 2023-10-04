В Сочи восстановили водовод, поврежденный в феврале во время схода лавины

О завершении восстановления в горном кластере двух водоводов, поврежденных сходом крупной лавины в феврале этого года, 4 октября сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

«Жители поселков Красная Поляна, Эстосадок и объекты санкура были сразу обеспечены водой от резервной линии. Также усилили саму систему водоснабжения, сделали каркас для резервуара чистой воды и укрепили площадку, чтобы избежать подвижек грунта. В работах использовали комплектующие и материалы отечественного производства», — написал глава города-курорта в своем Telegram.

По словам мэра, реконструкция водозабора на реке Бешенке продолжается. До декабря создадут стабильную систему с ресурсом для подключений новых соцобъектов.

Также Алексей Копайгородский рассказал о ходе прочистки ливневок. По его словам, во время работ выявили две проблемных точки на улицах Ачишховской и Заповедной. На этих улицах ливневки заменят, что снизит риск подтоплений. Кроме того, в городе завершили подготовку к отопительному сезону.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сошедшая в Сочи лавина повредила два водовода, обеспечивающих водой Олимпийскую деревню. Перебои с водоснабжением были у жителей улиц Медовея, Пихтовая аллея, Пасека, Урочище Ржаная Поляна, Сулимовка, Олимпийская и Альпийское шоссе. Для восстановления подачи воды с 22 февраля в районе санно-бобслейной трассы специалисты приступили к прокладке нового водовода. В ночь на 28 февраля восстановительные работы завершили. Специалисты проложили две ветки временных водоводов, каждая протяженностью около 100 м.