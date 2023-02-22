В Сочи в месте схода лавины приступили к прокладке нового водовода

Лавина, сошедшая 20 февраля в районе санно-бобслейной трассы, повредила два водовода. На время их восстановления подачу воды организуют по временной схеме.

С этой целью 22 февраля в районе санно-бобслейной трассы специалисты приступили к прокладке более 100 м нового водовода.

На место работ доставили необходимые материалы. Временный водовод проложат по местности, защищенной от возможных лавин, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».

Восстановить подачу воды для инфраструктуры горной Олимпийской деревни в полном объеме планируют к концу текущей недели. Для населения организуют подвоз воды.

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