Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи в месте схода лавины приступили к прокладке нового водовода

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-v-meste-shoda-laviny-pristupili-k-prokladke-novogo-vodovoda
В Сочи в месте схода лавины приступили к прокладке нового водовода
Фото t.me/wcups

Лавина, сошедшая 20 февраля в районе санно-бобслейной трассы, повредила два водовода. На время их восстановления подачу воды организуют по временной схеме.

С этой целью 22 февраля в районе санно-бобслейной трассы специалисты приступили к прокладке более 100 м нового водовода.

На место работ доставили необходимые материалы. Временный водовод проложат по местности, защищенной от возможных лавин, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».

Восстановить подачу воды для инфраструктуры горной Олимпийской деревни в полном объеме планируют к концу текущей недели. Для населения организуют подвоз воды.

Читайте также: в Сочи полностью восстановили водопровод, поврежденный оползнем в Лоо.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
При крушении сухогруза в море около Новороссийска погиб моряк
При крушении сухогруза в море около Новороссийска погиб моряк
В районе Новороссийска в море на две части переломился сухогруз
В районе Новороссийска в море на две части переломился сухогруз
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Движение на Крымском мосту перекрыли из-за смертельной аварии
Движение на Крымском мосту перекрыли из-за смертельной аварии
МЧС: всех 11 членов экипажа сухогруза, терпящего бедствие в районе Новороссийска, спасли
МЧС: всех 11 членов экипажа сухогруза, терпящего бедствие в районе Новороссийска, спасли
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. В Краснодаре 23 февраля временно закроют движение на участке улицы Буденного
  5. В Сочи на участок федеральной трассы сошел оползень
  6. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
Прямой эфир
Мы в соцсетях