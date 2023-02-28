Прерванное из-за лавины водоснабжение восстановили в горном кластере Сочи

Два водовода, поставляющих воду в горный кластер Сочи, были повреждены сошедшей 20 февраля лавиной. Основные коммуникации были погребены под десятиметровым слоем снега.

С 22 февраля 15 человек и 7 единиц техники круглосуточно работали над прокладкой трассы временных трубопроводов. Населению обеспечили подвоз воды пятью автоцистернами.

Работы несколько раз приходилось прерывать из-за вероятности схода новых лавин, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».

В ночь на 28 февраля восстановительные работы завершили. Специалисты проложили две ветки временных водоводов, каждая протяженностью порядка 100 м. Оборудование насосных станций вывели на штатные показатели. Водоснабжение горного кластера Сочи полностью восстановлено.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сошедшая в Сочи лавина повредила два водовода, обеспечивающих водой Олимпийскую деревню. Перебои с водоснабжением были у жителей улиц Медовея, Пихтовая аллея, Пасека, Урочище Ржаная Поляна, Сулимовка, Олимпийская и Альпийское шоссе. Для восстановления подачи воды с 22 февраля в районе санно-бобслейной трассы специалисты приступили к прокладке более 100 м нового водовода.